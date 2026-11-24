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UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, 5. hafta karşılaşmasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadelede geriye düşen sarı-kırmızılılar, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan üç gollü zafer

Karşılaşmaya etkili başlayan Aston Villa, 11. dakikada Meade'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole kısa sürede yanıt veren genç Aslanlar, 27. dakikada Arda Tagay ile skora denge getirdi.

Baskısını sürdüren Galatasaray, 39. dakikada Ada Yüzgeç'in golüyle soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Eyüp Can Karasu'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

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Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray U19, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

İlk galibiyetini aldı

Bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'nde lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 5'e yükseltti. Aston Villa ise 4 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, organizasyondaki bir sonraki maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacak. Karşılaşma 8 Aralık Salı günü saat 14.00'te oynanacak.

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