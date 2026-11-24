Üçüncü maçın ardından ilk olarak şut istatistiklerine baktığını anlatan Montella, "Maç bittiğinde ilk iş kaç şut çektiğimize baktım. Çok fazla şut hatırlamıyordum. Kaleyi bulan üç şutumuz varmış. Üç şut, üç gol. Bazen tesadüfün de payı oluyor. Futbolda her şey tesadüf değil elbette. Oyuncular muhtemelen farkında olmadan kendilerini fazla baskı altında hissetmişlerdi." diye konuştu.



