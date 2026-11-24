Vincenzo Montella A Milli Takım'ın başındayken Dünya Kupası sürecindeki performans ve sonrasında oluşan atmosfer hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Vincenzo Montella, Türkiye'nin Dünya Kupası sürecinde yaşadığı hayal kırıklığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Avrupa Şampiyonası elemelerinde elde edilen başarıları hatırlatan İtalyan teknik adam, Dünya Kupası öncesinde oluşan yüksek beklentilerin karşılanamadığını söyledi. Montella, iki maçta ortaya koydukları istatistiklere rağmen gol bulamamaları ve sonrasında futbolcuların maruz kaldığı tepkiler hakkında konuştu.
"HIRVATİSTAN DEPLASMANINDA KAZANDIK"
Türkiye'nin başına geçtiği dönemde Avrupa Şampiyonası'na katılma ihtimalinin tehlikede olduğunu belirten Montella, kısa sürede önemli sonuçlar aldıklarını vurguladı.
İtalyan teknik adam, "Avrupa Şampiyonası’na katılamama riski vardı. Türkiye Milli Takımı’nın başına o dönemde getirildim. Yanlış hatırlamıyorsam üç maçımız kalmıştı. Hırvatistan deplasmanında kazandık. Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahasında hiç yenilmemişti. Gerçekten onlarca rekor kırdık ve yaptığımız iş Türkiye’de de takdir edildi." ifadelerini kullandı.
"İKİ MAÇA TAMAMEN HÜKÜM ETTİK, 70 ŞUT ÇEKTİK"
Dünya Kupası öncesinde Türkiye'de futbola duyulan ilgi ve beklentilerin çok yüksek olduğunu dile getiren Montella, alınan sonuçların bu beklentileri karşılamadığını söyledi.
İki karşılaşmada oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Dünya Kupası öncesinde Türkiye’de futbola duyulan tutku ve kurulan hayaller nedeniyle beklentiler çok yüksekti. Aldığımız sonuçlarla bu beklentileri karşılayamadık. Ama futbolda nadir görülen bir şey yaşadık. İki maça tamamen hükmettik, 50 kez ceza sahasına girdik, kaleyi bulan 70 şut çektik ve bir gol bile atamadık." dedi.
"ÜÇ ŞUT, ÜÇ GOL"
Montella, futbolcuların Dünya Kupası sürecinde üzerlerinde hissettikleri sorumluluğun performanslarını etkilediğini düşündüğünü belirtti. Üçüncü karşılaşmanın ise takımın onuru açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.
İtalyan teknik adam, "Geriye dönüp baktığımda, futbolcuların bir şeyler yapma isteğiyle farkında olmadan üzerlerinde fazla sorumluluk hissetmiş olabileceğini düşünüyorum. Üçüncü maç da onurumuz açısından önemliydi. Bir Dünya Kupası maçında başka türlüsü olamaz. O maçta üç gol attık." ifadelerini kullandı.
Üçüncü maçın ardından ilk olarak şut istatistiklerine baktığını anlatan Montella, "Maç bittiğinde ilk iş kaç şut çektiğimize baktım. Çok fazla şut hatırlamıyordum. Kaleyi bulan üç şutumuz varmış. Üç şut, üç gol. Bazen tesadüfün de payı oluyor. Futbolda her şey tesadüf değil elbette. Oyuncular muhtemelen farkında olmadan kendilerini fazla baskı altında hissetmişlerdi." diye konuştu.
"FUTBOLCULAR AĞIR ŞEKİLDE YUHALANDI"
Montella, Dünya Kupası sürecinin ardından takım etrafında oluşan atmosferin değiştiğini ve futbolcuların ciddi tepkilerle karşılaştığını da sözlerine ekledi.
İtalyan çalıştırıcı, "Sonrasında kurduğumuz yapı hem medyada hem de yerelde sarsıldı. Futbolcular ağır şekilde yuhalandı, şahıslarına yönelik sert saldırılara maruz kaldı. O zamana kadar oluşan büyü biraz bozuldu." değerlendirmesinde bulundu.
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