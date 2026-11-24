Kendisine yapılması gereken ödemenin gerçekleşmemesi üzerine golcü ismin Türkiye'den ayrılarak yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da ödeme sorunu nedeniyle yaşanan kriz büyüyor. Kırmızı-beyazlı takımın Arnavut golcüsü Rey Manaj'ın, kendisine yapılması gereken ödemenin gerçekleşmemesi üzerine Sivas'tan ayrıldığı öğrenildi.
Sivas İrade gazetesinde yer alan habere göre, dün yapılması beklenen ödemenin yapılmaması bardağı taşıran son damla oldu. 29 yaşındaki futbolcunun bugün şehirden ayrılarak önce karayoluyla Kayseri'ye gittiği, ardından havalimanını kullanarak yurt dışına çıktığı belirtildi.
Rey Manaj sözleşmesini feshedebilir
Yaşanan gelişmelerin ardından Rey Manaj'ın sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının da bulunduğu ifade edildi. Arnavut golcünün geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
Bu sezon 12 gole katkı sağladı
Rey Manaj, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 13 karşılaşmada 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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