Rey Manaj sözleşmesini feshedebilir

Yaşanan gelişmelerin ardından Rey Manaj'ın sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkının da bulunduğu ifade edildi. Arnavut golcünün geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.