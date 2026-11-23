Yeni Şafak'ın sevilen serisi Hafıza Büyük Resim’in 139'uncu bölümü yayında.

Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, Çarlık Rusyası’ndan Sovyetler’e uzanan süreçte Türk ve Müslüman coğrafyasına uygulanan sistematik zulüm ve asimilasyon politikalarını masaya yatırıyor.

Türkistan kelimesinin neden yasaklandığını, Türklerin birbirinden nefret ettirilmesi ve Türkiye’den koparılması için izlenen böl-parçala-yönet taktiklerini tüm boyutlarıyla deşifre eden Çelik ve Kaynak, masanın diğer yüzünde ise ayrı dil, bayrak ve tarih dayatmalarını, Stalin’in Ruslaştırma politikalarını ve Türk kimliğini silmeye yönelik tarihi mühendislik planlarını gün yüzüne çıkarıyor.

Çelik ve Kaynak bu bölümde ayrıca İngiliz ve Rusların gittikleri her yerde karşılaştıkları Türk varlığını dağıtma çabalarına ve bu coğrafyanın yaşadığı derin kırılmalarına da değiniyor.

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