Antalya'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Korkuteli İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Öğle namazını müteakip Korkuteli Kocakuruş Camii'nde İl Müftüsü Yığman'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yapılmışev toprağa verildi.
Cenazeye AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Milliyetçi Hareket Partisi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Hilmi Durgun, Korkuteli Kaymakamı Onur Yılmazer ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran katıldı.
Çevre ilçelerden MHP il ve ilçe başkanları, Korkuteli ve Antalya il yönetimi ile vatandaşlar da cenazede yer aldı.
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