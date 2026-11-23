Harç kılıflı haraç!

Avcılar Belediyesi, ruhsat ve iskân işlemlerinde kanuni harçların üzerine ek ücretler koyarak vatandaşı adeta haraca bağlamış. Sayıştay’ın 2025 yılı denetim raporuna göre belediye, teknik eleman, iskân belgesi, ruhsat ve yol katılım bedeli adı altında alınan paraların yanı sıra, sunulmayan hizmetler için de vatandaştan ücret topladı. Ödeme yapmayanların ruhsat ve iskân işlemleri tamamlanmadı.