Yapay zekâ, çocukların hayatında ödev yardımcılığından duygusal sırdaşa dönüşüyor. Yalnızlıklarını, korkularını ve okulda yaşadıklarını dijital platformlara anlatan çocuklar, karşılarında kendilerini yargılamayan bir muhatap bulduklarını düşünüyor. Uzmanlar, sürekli eleştirilen, kararları sorgulanan ve hataları üzerinden baskı gören çocukların dışarıdan onay arayışının yapay zekâya kayabileceği uyarısında bulunuyor.

Zeynep Kayhan

BAŞTA ÖDEVLER İÇİN KULLANIYORDU

Kızının yapay zekayı başlangıçta ödevleri için kullandığını, ancak zamanla günlük hayatında yaşadığı olayları da uygulamayla paylaşmaya başladığını belirten Zeynep E., konuşma geçmişini incelediğinde kızının okulda yaşadığı olayları anlattığını ve yapay zekanın da bu anlatımlara göre yanıtlar verdiğini gördüğünü söyledi. Bunun tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini düşünerek kızının yapay zeka kullanımını engellediğini belirten Zeynep E., “Başlarda ödev yaparken kullanıyordu. Ancak daha sonra günlük hayatından bazı şeyleri de anlatmaya başladığını fark ettim. Bunun tehlikeli bir boyuta gittiğini düşünerek engel oldum. Çevremde de benzer durumu yaşayan aileler var. Kesinlikle ebeveynler kontrol etmeli” dedi.

ONAYI DIŞARIDA ARIYOR

Çocuk ve ergen psikoloğu Zeynep Kayhan’a göre çocukların yapay zekâya yönelmesinin arkasında yanlış yapma korkusu, belirsizliği giderme ve kendi kararlarına güvenmeme gibi nedenler bulunabiliyor. Aile içindeki iletişim biçiminin bu noktada belirleyici olduğuna dikkat çeken Kayhan, “Hataları sürekli düzeltilen, kararları sıkça sorgulanan veya her sorununda kendisine hazır çözüm sunulan çocuklar, dışarıdan onay aramaya yönelebilir” ifadelerini kullandı. Kayhan, çocuğun kendi istek, duygu ve ihtiyaçlarını fark etmeyi ve bunları ifade etmeyi öncelikle aile içinde öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

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ÇOCUK HATA YAPSA DA EBEVEYNİNE GELEBİLMELİ

Uzmanlar, çocukların hata yaptıklarında veya zorlandıklarında dahi ebeveynlerine gelebileceklerini hissetmelerinin önemine dikkat çekiyor. Kayhan, aile içinde güvenli bir iletişim ortamı kurulması gerektiğini belirterek, “Çocuğun duygusunu anlamak, her davranışını onaylamak değildir. ‘Kırıldığını anlıyorum, bir de arkadaşının tarafından bakalım’ diyebilmek, hem anlaşılma ihtiyacına karşılık verir hem farklı bir bakış açısına alan açar” dedi. Ebeveynlerin çocuklara sürekli hazır çözüm sunmak yerine onları dinlemesi ve kendi kararlarını oluşturmalarına alan açması gerektiğini belirten Kayhan, çocukların yapay zekâya duygusal olarak bağımlı hale gelmesinin önüne geçmede aile içindeki güvenli iletişimin önemine işaret etti.

Beni yalnız o anlıyor diyorsa dikkat

Çocuğun “Beni yalnızca o anlıyor” demesi halinde, yapay zekayla kurduğu yakınlığı küçümsemek yerine bunun nedeninin anlaşılmaya çalışılması gerektiğini belirten Kayhan, ebeveynlere suçlayıcı ve sorgulayıcı tutumdan kaçınması önerisinde bulundu: “Yapay zekanın, çocuğu bütünüyle tanıması mümkün değil. Anlayışlı cevap vermesi, yaptığı değerlendirmenin doğru olduğu anlamına gelmez. Çocuğa, ‘Seni rahatlatan bir cevap her zaman doğru bir cevap olmayabilir. Yapay zeka da yanılabilir, çünkü sadece senin anlattığını biliyor’ diyebiliriz. Bunu küçük örneklerle incelemek, yalnızca uyarıda bulunmaktan daha öğretici olur. Aileler, çocuğun, yapay zekanın günlük hayatındaki yerini takip etmeli. Gerçek ilişkilerden uzaklaşma durumunda destek alınmalı.”

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