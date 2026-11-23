Sisteme eklenen yeni özellikle avukatlar, icra dosyalarında kayıtlı araçların otoparka çekilmesine ilişkin ayrıntıları doğrudan sorgulayabilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte avukatlar, UYAP Avukat Portal’da icra dosyalarının borçlu bilgileri ekranından Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Araç Sorgusu yapabilecek. Sorgulama sonucunda aracın üzerindeki kısıtlamaların gösterildiği bölümde otoparka çekilme bilgileri de ayrıntılı olarak yer alacak. Böylece avukatlar, icra takibine konu araçların durumunu aynı sistem üzerinden inceleyebilecek. Adalet Bakanlığı'nca gerçekleştirilen yazılım güncellemesiyle, avukatların icra dosyalarına ilişkin işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.
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