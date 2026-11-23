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Antalya’nın Alanya ilçesinde kaldırımdan motosikletle geçmek isteyen üniversite öğrencileriyle Türkçe öğretmeni Yasin Demir (42), arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Kavgada karın ve boyun bölgesinden bıçaklanan Demir, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün akşam Alanya'nın Çarşı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğrencileri H.Ö. (24) ve K.G. (20), motosikletle kaldırımdan geçerek karşıya geçmek istedi. Bu sırada karşılarına çıkan Yasin Demir (42) ve arkadaşı S.K. (58) ile ikili arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demir, karın ve boyun bölgesinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Demir, hayatını kaybetti.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, H.Ö. ve K.G.’nin saklandıkları adresi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, kaldırımdan geçmek istedikleri sırada karşılaştıkları Demir ve arkadaşıyla yol verme nedeniyle tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

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MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Yasin Demir'in cenazesinin, bugün memleketi Erzincan'da toprağa verileceği bildirildi. Gözaltındaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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