Çırak bulamayınca babamı çağırdım

Ne eğitimde ne istihdamda olan “ev gençleri”nin sayısı 4 milyonu aşarken pek çok sektörde ustalar çırak bulamamaktan şikayetçi. Yeni Şafak’ın görüştüğü bazı esnaflar gençlere maaşın yanı sıra prim hatta kârdan pay teklif etseler de sonuç alamadıklarını anlattı. Kaporta ustası Fuat Gündüz, işin ucundan tutacak bir kişi bulamadığı için köyüne haber saldığını, babasını da yardıma çağırdığını söyledi. Berber Ahmet Bey ise “Ben ustamın saçlarını tıraş ederek öğrendim. Şimdi kendi saçımı kesecek eleman bulamıyorum” dedi.