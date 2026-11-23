Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Kasım 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Kasım 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Türkiye dijital verinin koridoru
Türkiye, 22 bin km’lik deniz altı fiber optik kablo ağı ve 720 bin km’yi aşan toplam fiber altyapısıyla veri trafiğinde stratejik bir merkez haline geldi. Türkiye aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz’deki uluslararası projelerde de yer alarak Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kafkasya arasında dijital veri koridoru oldu.
Savaş Avrupa'da: Ukrayna cephesinde genişleme işaretleri
Trump, Putin ve Şi Cinping’in Şenzen’de kurduğu masanın dışında kalan Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşının batıya genişlediği gerçeğiyle de yüzleşiyor. Son bir haftada Polonya, Finlandiya ve Baltık ülkelerinde fiili savaş hali yaşanırken önceki gece Rusya’nın Baltık kıyısındaki toprağı Kaliningrad’da hava saldırısı alarmı verildi.
Fırtına'dan seriye devam
Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Eyüpspor’u tek golle mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü. Fırtına’ya 3 puanı getiren golü Ozan Tufan kaydetti. Thomas Reis yönetiminde ligde 7’de 7 yapan bordo-mavililer, 41 yıl sonra ilk 6 iç saha maçını galibiyetle tamamladı.
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