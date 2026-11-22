Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. İç ve dış politikanın kritik başlıklarının değerlendirileceği toplantıda gözler, özellikle 17 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren refah payı düzenlemesinde olacak.
17 milyon emeklinin gözü refah payı düzenlemesinde
Kabinenin ana gündem maddesini, emeklilere yönelik refah payı çalışması oluşturuyor. Toplantıda, hazırlanan düzenlemenin geldiği son aşama detaylı şekilde ele alınacak.
• Beklentiler: Emeklilere refah payı verilmesi ve en düşük emekli aylığında artış yapılması öngörülüyor.
• Meclis Takvimi: İlgili kanun teklifinin, bütçe maratonunun tamamlanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor.
• Uygulama Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu düzenlemenin yeni yıla girmeden hayata geçirileceğini ifade etmişti.
Fon soruşturması tüm boyutlarıyla masada
Ekonomi gündeminin yanı sıra kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturması da Kabine'nin önemli başlıkları arasında yer alacak. Soruşturma sürecinin hem adli hem de idari boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde istihbarat raporları değerlendirilecek
Güvenlik gündeminde ise "Terörsüz Türkiye" sürecindeki son gelişmeler öne çıkıyor. Terör örgütünün silah bırakması süreci kapsamında güvenlik birimlerinden gelen güncel istihbarat raporları toplantıda masaya yatırılacak.
Dış politikada ABD-İran gerilimi ve Ortadoğu
Kabine toplantısında bölgesel gelişmeler ve diplomasi trafiği de geniş yer tutacak. Dış politika gündeminde şu başlıklar ele alınacak:
Toplantının bir diğer gündem maddesinin ise Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin çıktıları olması bekleniyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.