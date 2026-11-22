Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğanve MHP Lideri
Devlet Bahçeliöncülüğünde başlatılan süreç, emin adımlarla menziline doğru ilerliyor.
Süreç konusunda çalışmalar devam ederken sıcak bir gelişme daha yaşandı.
Dem Parti heyeti İmralı Adası'nda
DEM Parti Basın Bürosu, Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşan İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gittiğini duyurdu.
Aile üyeleri ile görüşmüştü
Abdullah Öcalan, DEM Parti milletvekili olan yeğeni Ömer Öcalan'ın arasında olduğu aile üyeleriyle İmralı'da görüşmüştü.
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