Kurultay takvimine itiraz edenler hedefte: Salıcı’ya ihraç baskısı

Kurultayın ertelenmesine itiraz eden Oğuz Kaan Salıcı, parti içindeki bazı isimlerin hedefinde. Salıcı ile birlikte Akif Hamzaçebi, Aytuğ Yağcı ve Atilla Sertel’in de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi istenirken, Kılıçdaroğlu’nun öneriye sıcak bakmadığı ifade ediliyor.