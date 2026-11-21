İngiltere Kralı 3. Charles, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye’ye destek ve teşekkür mektubu gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a hitaben kaleme alınan mektupta Kral 3. Charles’ın, Antalya’da düzenlenen COP31’e katılan herkese desteği ifade edildi. Kral Charles’ın uluslararası toplumu böylesine kritik bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine şükranlarını ifade ettiği belirtildi.

“ULUSLARARASI TOPLUMU BİR ARAYA GETİRDİKLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A, HÜKÜMETİNE VE TÜRKİYE HALKINA MİNNETTARIM”

Türkiye’nin iklim eylemi için dünyayı bir araya getirdiğine dikkat çeken Kral Charles, mektubunda “COP31 için Antalya’da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine minnettarım” ifadelerini kullandı. Dünyada artan iklim kaynaklı eylemlere dikkat çeken Kral 3. Charles, “Hepimizin çok iyi bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında topluluklar şimdiden şiddetli sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar, kimi zaman en trajik biçimde, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, bugün yaşanan ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu bize hatırlattı” dedi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ YOLUYLA ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ARITRILMASINA İHTİYAÇ VAR”

Enerjiye erişim noktasında yaşanan jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Kral Charles, dünyanın geleceği için yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyaca vurgu yaptı: Fosil yakıt piyasalarındaki aksaklıklar; yenilenebilir enerji yoluyla enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının artırılmasına, rejeneratif tarım ve tarımsal ormancılık sistemleri yoluyla da gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

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“BİR DERECENİN HER KESRİ ÖNEMLİDİR”

50 yılı aşkın bir süredir, iklim değişikliği ile doğanın tahribatının birbirine bağlı tehditlerine ve bunların geçim kaynakları ile topluluklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Kral Charles, “Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar açık – ve bu kadar acil – olmamıştı. Bir derecenin her kesri önemlidir; bu nedenle Başkanlığın daha önce verilmiş taahhütleri somut eyleme dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. Petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030’a kadar acilen giderilmesi, yakın vadeli ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlar arasındadır; bu, fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte atılması gereken temel bir adımdır.

“YEŞİL ELEKTRİFİKASYONU İLERLETMEK İÇİN HAREKETE GEÇME ZAMANI”

Kral Charles, temiz enerjiye geçişin aciliyetine vurgu yaptı: Temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, gelecekteki refahımız ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi; metan ve diğer güçlü kirleticileri sınırlamak, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanları, okyanusları ve diğer ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, yeşil elektrifikasyonu ilerletmek ve kırılgan toplulukların halihazırda yaşanan değişikliklere dayanabilmelerine yardımcı olmak için hızla harekete geçme zamanıdır. Bunların hiçbiri gereken ölçekte finansman olmadan başarılamaz. Hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar, kurumlar ve hayırseverler, sermayenin dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceği baltalamak yerine desteklemesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Deneyimler, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin gerçek bir fark yaratabileceğini göstermektedir. İnsanlığın doğa ile uyum içinde yaşama biçiminde kalıcı bir değişim, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki hayati bir ortaklık aracılığıyla gerçek anlamda sürdürülebilir piyasalar oluşturmak üzere özel sektörün yaratıcılığının ve gücünün harekete geçirilmesine bağlıdır.

İKLİM İÇİN ACİL VE ORTAK EYLEM VURGUSU

“Yine de umut için bazı nedenler var” ifadesini kullanan Kral Charles mektubuna şöyle devam etti: Bu yıl Londra İklim Eylemi Haftası’nda, iddiayı şimdiden somut bir değişime dönüştüren pek çok insanı görmek beni son derece cesaretlendirdi. Antigua ve Barbuda’da yakın zamanda gerçekleştirilen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı da hem iklim sorununun aciliyetini hem de birlikte çalışmaktan doğan gücü etkili bir biçimde hatırlattı. Liderlerin iklim değişikliğine karşı acil ve ortak eyleme, değerli doğal dünyamızı korumaya ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan toplulukların dayanıklılığını artırmaya yönelik taahhütlerini yenilemeleri beni yüreklendirdi.

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“İLHAM VERMESİNİ UMUT EDİYORUM”

Kral Charles, mektubunda tüm ülke liderlerine ‘eyleme’ geçmek için ortak irade çağrısı yaptı: Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin – ve gelecek kuşakların – acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya’da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31’in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır.

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