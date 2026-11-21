Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile savaşmayı arzuladığını belirterek "NATO çılgınca hareket ediyor" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile savaşmayı arzuladığını ifade ederek "NATO çılgınca hareket ediyor." diye konuştu.

Başkent Moskova'da haftalık basın toplantısı düzenleyen Zaharova, bazı güncel konuları değerlendirdi.

Zaharova NATO'nun eylemlerini eleştirdi

Zaharova, NATO'nun Rusya'ya yönelik eylemlerini eleştirirken şöyle devam etti: "Bu, NATO'da strateji kuranların savaşmayı arzuladığını gösteriyor. Rusya, NATO üyelerine saldırma niyetinde değil. Komşu ve diğer tüm ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz."

Zaharova, Avrupalıların açıklamaları ve eylemlerinin, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine katılması ihtimali karşısında buna hazır olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

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Kallas, Estonya, moldova ve ABD hakkında açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Avrupa adına müzakerelerde yer alması ihtimalinin barışçıl inisiyatiflerin baltalanmasına yol açacağını vurgulayan Zaharova, "Kallas, göreve gelmesinden bu yana Rusya karşıtı yaklaşım sergiliyor, ülkemize gerçeklikten uzak taleplerde bulunuyor." dedi.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmesi kararına karşılık vereceklerini Zaharova dile getirdi.

Rus istihbaratının talimatıyla savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle Estonya'nın 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararını "Demir Perde" dönemine benzeten Zaharova, buna karşı siyasi ve diplomatik önlemler alacaklarını belirtti.

Moldova'nın Rusya'yı insansız hava araçlarıyla (İHA) hava sahasını ihlal etmekle suçladığını belirten Zaharova, buna dair herhangi bir kanıtın Rus tarafına sunulmadığını söyledi.

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Zaharova, Washington'un Rusya'nın da nükleer silaha sahip olduğunu dikkate alması gerektiğinin altını çizerek, ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirme yönündeki girişimlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

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