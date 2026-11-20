Berlin'de binlerce kişi, hükümetin zorunlu askerlik planlarına ve sosyal harcamalardaki kesintilere karşı Alexander Meydanı'ndan Kreuzberg'e yürüyerek protesto etti.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Berlin'de düzenlenen protestoda binlerce kişi, Almanya hükümetinin zorunlu askerlik planlarına ve sosyal harcamalardaki kesintilere tepki gösterdi.

Binlerce kişi, "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısı üzerine Alexander Meydanı'nda bir araya geldi.

Kreuzberg'e doğru yürüdüler

Meydandan sonra Kreuzberg semtine doğru yürüyüşe geçen göstericiler, "Kesinti ve savaş bütçelerine hayır", "Kesintiler ve askerlik istemiyorum", "Savaşa savaş", "Kendi geleceğin için savaş, bu benim savaşım değil", "Zorunlu askerliğe hayır", "Dün tasarruf ettiniz mi? Bugün doktor yok", "Savaş yerine eğitime para", "Silahsız barış yapın", "İsrail Alman silahlarıyla gençleri öldürüyor" ve "İşgale karşı gençlik grevi" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Reklam Reklam

Göstericiler ayrıca "Bir daha asla zorunlu askerlik olmasın", "Okulda, üniversitede ve şirkette grev, budur sizin politikanıza cevabımız", "Bizim savaşımız değil", "Alman silahları ve paraları dünyanın her yerinde cinayet işliyor", "Yaşasın Filistin" ve "Zenginler savaş, gençler gelecek istiyor" sloganlarını attı.

Protestoda zaman zaman meşaleler yakılırken Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e tepki gösterildi.

Polis, eyleme katılanların sayısını 4 bin olarak açıkladı, gösteriyi organize edenler ise 10 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı protesto, Mariannen Meydanı'nda sona erdi.

Öğrenci Konferansı ayrı gösteri düzenledi

"Z kuşağı düzenliyor" inisiyatifi, Almanya'nın birçok kentinde hükümetin zorunlu askerlik planlarına ve sosyal harcamalardaki kesintilere karşı protesto yapılacağını duyurmuştu.

Reklam Reklam

Almanya'da öğrencileri temsil eden Federal Öğrenci Konferansı (Bundesschülerinnenkonferenz) ise eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla başkent Berlin'de ayrı bir gösteri düzenledi.

Bu gösteride eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, okullarda koşulların iyileştirilmesi ve eğitime daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

Reklam Reklam

Dünya

AB'den Ukrayna'ya 7,9 milyar avro destek

Dünya

Gazze’de mahsur kalan Filistinli Maryam Al-Manaia Türk eşinden 3 yıldır ayrı

Dünya

Polonya'ya düşen 3 cisimden biri Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi