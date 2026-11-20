Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle mahsur kalan Filistinliler, yakınlarına kavuşmak için Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde protesto düzenledi; çocuklar "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

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Gazze Şeridi’nde İsrail ablukası nedeniyle mahsur kalan Filistinli Maryam Al-Manaia, Türk eşiyle 3 yıldır bir araya gelemiyor.

Abluka nedeniyle Gazze Şeridi’nde mahsur kalan Filistinliler, yurt dışındaki yakınlarına kavuşabilmek ve seyahatlerinin kolaylaştırılması talebiyle Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde protesto düzenledi.

IHA İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Filistinliler, yurt dışındaki yakınlarına kavuşabilmek ve seyahatlerinin kolaylaştırılması talebiyle Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde protesto düzenledi.

Göstericilerden acil adım çağrısı

Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı protestoda ellerinde "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, uzun süredir sevdiklerinden ayrı kaldıklarını belirtti.

Savaş nedeniyle ayrı düşen ailelerin yeniden bir araya getirilmesi için acil adım atılması çağrısında bulunan göstericiler, yakınlarına kavuşmanın yalnızca bir talep değil, acil bir insani ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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IHA Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı protestoda göstericiler, uzun süredir sevdiklerinden ayrı kaldıklarını belirterek, ellerinde "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Al-Manaia: Eşlerine ulaşmaları engellenen çok sayıda kadın var

Protestoya katılan Türk vatandaşıyla evli Filistinli Maryam Al-Manaia, İsrail saldırılarının ardından başlayan abluka nedeniyle 3 yıldır eşini göremediğini belirtti.

Ayrılık ve savaş yüzünden çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığını ifade eden Al-Manaia, eşine kavuşmak için Gazze’den tahliyesi konusunda yardım istedi.

IHA Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı protestoda göstericiler, uzun süredir sevdiklerinden ayrı kaldıklarını belirterek, ellerinde "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Al-Manaia, "Seyahat hakkımızı geri kazanmak için bu protestoya katıldık. Eşlerine ulaşmaları engellenen çok sayıda kadın var. 3 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Ayrılığın, sıkıntıların ve savaşın acısını çekiyorum. Bunun yanı sıra zor sağlık şartlarıyla da mücadele ediyorum" dedi.

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IHA İsrail ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde mahsur kalan Filistinli Maryam Al-Manaia, 3 yıldır Türk eşiyle bir araya gelemiyor.

IHA Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı protestoda göstericiler, uzun süredir sevdiklerinden ayrı kaldıklarını belirterek, ellerinde "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

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