Meksika’da kalkış sırasında pistten çıkan küçük uçak otoyola daldı

Meksika’nın Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapmak üzere olan Piper Malibu 46 tipi küçük uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Kalkış yapamayan uçak, pistten çıkarak havaalanının yanından geçen ve yoğun trafiğin olduğu Monterrey-Nuevo Laredo otoyoluna daldı. Otoyolda sürüklenerek yol kenarındaki çimlerde durabilen uçakta yangın çıktı. Uçakta bulunan 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından 18 Kasım’da kaydedilen görüntülerde, uçağın havalimanı çitlerini aştığı ve otoyolda sürüklendiği, şans eseri hiçbir araca çarpmadığı görüldü. Kazanın ardından pist geçici olarak kapatılırken, uçağın kalkış sırasında güç kaybı yaşadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı ifade edildi. Meksika basını, uçağın başkent Estado de Mexico eyaletinde bulunan Atizapan'a gitmek üzere havalandığını aktardı.