ABD ordusunun uyguladığı deniz ablukasının İran petrolünün ihracatı için kırılması gerektiğini İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi söyledi.
Tahran'da düzenlenen bir fuarda basın mensuplarına konuşan Erakçi, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası hakkında değerlendirmede bulundu.
İran'ın petrol tankerleriyle ABD'nin deniz ablukasını kırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı yönündeki haberlerle ilgili soru yöneltilen Erakçi, "Petrol ihracatı ve müzakereler konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz. (ABD'nin deniz) Ablukanın kırılması gerekiyor." dedi.
Fars'tan Şahname göndermesi
Fars Haber Ajansı, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını ele aldığı haberde İranlı şair Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde anlatılan Feridun hikayesinden yararlandı.
Hükümdar Dahhak'a karşı mücadele eden Feridun'un, ordusuyla Ervend Nehri'ni geçmeye çalışırken karşılaştığı engeli tasvir eden bir görsel haberde paylaşıldı.
İran bayraklı çok sayıda petrol tankerinin de yer aldığı görselle, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasının kırılması gerektiği ima edildi.
Abluka 13 Nisan'da başlamıştı
Tahran, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.
ABD ise Hürmüz'ü kapatan İran'a karşılık olarak 13 Nisan'da deniz ablukası başlatmıştı.
İran'ın petrol ihracatı bu abluka nedeniyle büyük oranda sekteye uğradı.
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