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ABD Ordusu, Iowa eyaletindeki bir mühimmat fabrikasında yapılacak kontrollü patlatmayı kamu güvenliği endişeleri gerekçesiyle gelecek haftaya ertelediğini bildirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreter Vekili Adam Telle, konuya ilişkin açıklamayı Amerikan X şirketine ait sosyal medya hesabından yaptı.

Telle, Ordu Malzeme Komutanlığına Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda yapılacak kontrollü patlatmayı 23 Kasım'a erteleme talimatı verdiğini söyleyerek, kararı kamu güvenliği endişeleri gerekçesiyle aldıklarını dile getirdi.

Telle, bu ertelemenin patlatma işlemini "malzemenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açabilecek bir sıcaklık düşüşü yaşanmadan hemen önceki son ana kadar bekleteceğini" ifade etti.

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Telle, şöyle devam etti: "Çevre Koruma Ajansı (EPA), uzmanlar ve yerel halkla yapılan koordinasyon sonucunda, kontrollü patlatmanın hem bölgenin kendisi hem de çevresi için halka yönelik en az risk taşıyan seçenek olduğuna karar verildi."

Telle vekaleten atandı

Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinin sivil yöneticilerinden Adam Telle, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı uzun süreli gerginliğin ardından istifa eden Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine vekaleten atanmıştı.

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