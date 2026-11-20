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Otoyola dalan küçük uçak, Meksika'da kalkış sırasında yaşanan teknik bir arıza sonucu pistten çıkmıştı.

Piper Malibu 46 tipi küçük uçakta, Meksika'nın Nuevo Leon eyaletindeki Monterrey Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapmak üzereyken teknik bir arıza meydana geldi.

Uçak otoyolda sürüklendi

Kalkış yapamayan uçak, havaalanının yanından geçen ve yoğun trafiğin bulunduğu Monterrey-Nuevo Laredo otoyoluna pistten çıkarak daldı.

Yangın, otoyolda sürüklenerek yol kenarındaki çimlerde durabilen uçakta çıktı. Uçaktaki 6 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından 18 Kasım'da kaydedilen görüntülerde, uçağın havalimanı çitlerini aştığı, otoyolda sürüklendiği ve şans eseri hiçbir araca çarpmadığı görüldü.

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Pist, kazanın ardından geçici olarak kapatıldı. Uçağın kalkış sırasında güç kaybı yaşadığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Meksika basını, uçağın başkent Estado de Mexico eyaletinde bulunan Atizapan'a gitmek üzere havalandığını aktardı.

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