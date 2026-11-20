ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçe yetkilisi ve Donanma Mali İşler Sorumlusu adayı Arthur Miller, ABD'nin İran'la savaşının maliyetinin 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Miller, dün Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde düzenlenen oturumda savaşın maliyetine ilişkin bilgi verdi; rakama İran'ın Orta Doğu genelindeki saldırılarında hasar gören ABD askeri tesislerinin onarım harcamalarının dahil olmadığını belirtti.
Tahmine kıyasla yaklaşık yüzde 27 artış
Açıklanan son tutarın, Kongre Bütçe Ofisi'nin 1 Ağustos itibarıyla tahmin ettiği 38 milyar dolara kıyasla yaklaşık yüzde 27'lik bir artışa işaret ettiği ifade edildi.
Miller, toplam tutarın mühimmat, teçhizat yenileme ve askeri operasyon harcamalarını kapsadığını söyledi. Ek onarım maliyetlerine ilişkin elinde bir tahmin bulunmadığını da kaydetti.
Wicker'dan onarım rakamları çağrısı
Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker ise Miller'a onarım rakamlarını en kısa sürede komiteye sunması çağrısında bulundu.
ABD basınında geçen ay Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlerde, bölgedeki ABD tesislerinde meydana gelen hasarın 5 milyar ile 15 milyar dolar arasında değişebileceği aktarılmıştı.
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