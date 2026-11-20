İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a yönelik yeni ortak askeri operasyon için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı bildirildi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a yönelik yeni bir ortak askeri operasyon için ABD Başkanı Donald Trump'a baskı yaptığı bildirildi.

Washington yönetiminin ise Körfez ülkelerinin itirazları, misilleme riski ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle karar aşamasında temkinli davrandığı belirtildi.

4 İla 7 günlük ortak hava saldırısı için baskı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Netanyahu, ABD'nin yıl sonundan önce bölgedeki askeri varlığını azaltabileceği endişesiyle Washington'a 4 ila 7 gün sürecek ortak bir hava saldırısı için baskı yaptı.

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Netanyahu'nun, İran'a yönelik yeni saldırılar konusunda ısrarcı olduğu ve aynı zamanda İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un hükümet kurma girişimlerini engellemeye çalıştığı ifade edildi.

Hükümet ile ordu arasında fikir ayrılığı

Buna karşın saldırının zamanlaması ve hedefleri konusunda Tel Aviv yönetimi ile İsrail ordusu komuta kademesi arasında fikir ayrılıkları yaşandığı belirtildi.

Üst düzey bir İsrailli yetkili, KAN'a konuşarak Netanyahu'nun desteklediği saldırının İran'ın askeri kapasitesine zarar vereceğini ancak "rejimin devrilmesine yol açmayacağını" söyledi.

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Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, uzun süreli bir yıpratma savaşına sürüklenme tehlikesine karşı uyarıda bulunduğu ve ABD ile tam koordinasyon sağlanmadan adım atılmaması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Maariv gazetesine konuşan İsrailli askeri kaynaklar, bu kez İran'ı hazırlıksız yakalama ihtimalinin bulunmadığını ve ilk hamlenin Tahran'dan gelebileceğini, bunun ABD ile İsrail'in geçmişteki iki ayrı saldırısından farklı olduğunu savundu.

Kamuoyu ilk saldırı dalgasından sonra bilgilendirilecek

Olası bir ABD saldırısı öncesinde gizliliğin korunması için İsrail ordusu ve İç Cephe Komutanlığı'nın özel bir protokol hazırladığı haberde aktarıldı.

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Protokole göre İsrail kamuoyu, ABD saldırı kararını Tel Aviv'e bildirdikten sonra uyarılmayacak; yalnızca sivil uçak filosunun tahliyesi için hava yolu yöneticileri ile enerji sektörü gibi kritik alanlardaki sınırlı sayıda yetkili bilgilendirilecek.

Halkın ancak İran'a yönelik ilk saldırı dalgası tamamlandıktan sonra yayın kuruluşları aracılığıyla bilgilendirileceği, İç Cephe Komutanlığı'na bağlı kurtarma taburlarının ise paravan görevlerle stratejik noktalara kaydırılacağı belirtildi.

Trump: İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım

Trump, son olarak İran'la ilgili acelesinin olmadığını belirterek şöyle demişti: "İran konusunda herhangi bir karara aceleyle varmayacağım. Yılbaşından sonra neler olacağını göreceğiz."

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