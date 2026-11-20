Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığını bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kliçko, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Köprüler isabet aldı
Saldırıda balistik füzelerin kullanıldığını aktaran Kliçko, kentteki üç köprünün isabet aldığını, ikisinin hasar gördüğünü kaydetti.
Kliçko, Kiev'deki bazı binaların ve altyapının da zarar gördüğünü belirterek, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığını ifade etti.
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarının devam ettiği aktarıldı.
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