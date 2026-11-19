Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı üçlü görüşmenin sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Putin, üçlü görüşmelerin Çin ve ABD liderleriyle sürmesini istediğini bildirdi. Şi ve Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi diplomasi tarihinde önemli bir sayfa olarak değerlendiren Putin, görüşmenin faydalı olduğunu söyledi.
Putin: BM çalışmaları günümüz gerçeklerine uyarlanmalı
Görüşmenin açık sözlü bir ortamda gerçekleştiğini kaydeden Putin, Ukrayna krizi, Orta Doğu'daki durum ve Kore Yarımadası'ndaki gelişmeleri ele aldıklarını dile getirdi.
Birleşmiş Milletler'in (BM) olası reformunu görüştüklerini aktaran Putin, “BM çalışmaları günümüz gerçeklerine uyarlanmalı. Görüşmede güvenlik konuları genişçe konuşuldu. Uluslararası güvenlik büyük ölçüde Rusya, Çin ve ABD'ye bağlı” ifadelerini kullandı.
Putin: Trump, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor
Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunun da görüşmede değerlendirildiğini vurgulayan Putin, Trump'ın Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulmasını istediğini söyledi.
Putin, “Trump, Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden tesis etmeye çalışıyor. Şi ve Trump ile gerçekleştirilen görüşmede karşılıklı anlayış sağlandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) yetki sınırlarını aştığı ifade edildi. Görüşmede seyrüsefer serbestisinin sağlanmasına ilişkin konular da ele alındı” dedi.
Şi’nin samimi ve ilgi çekici bir sohbet ortamı oluşturduğunu belirten Putin, “Taraflar üzerinde anlaşılan hususları tam olarak hayata geçirmeseler bile en azından bazı konularda mutabakata varmak her zaman daha iyidir” diye konuştu.
Putin: Biz sadece bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz
Rusya'nın Ukrayna'da herhangi bir savaş başlatmadığına, aksine savaşı sona erdirmeye çalıştığına dikkat çeken Putin, sözlerine şöyle devam etti:
“Orada sekiz yıl boyunca çatışmalar, aslında bir savaş yaşandı. Biz sadece bu savaşı sona erdirmeye çalışıyoruz. Gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla Kiev yönetimi, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik anlaşmalara varmak istemiyor. Çatışmaların durması halinde yönetim temsilcileri seçime gitmek zorunda kalacak. Mevcut yönetimin iktidarını koruması ancak seçim hilesi yapılması durumunda mümkün olabilir."
Putin: Uzlaşma önerileri Amerikan tarafı tarafından sunuldu
Putin, Rusya'nın Ukrayna'da geleceğe yönelik, uzun vadeli bir barış sağlamayı hedeflediğinin altını çizdi.
Putin, “Ukrayna ve Avrupa çatışmanın çözüme kavuşturulması için henüz uzlaşmaya hazır değil. Uzlaşma önerileri Amerikan tarafı tarafından sunuldu. Biz de Anchorage'da dahil olmak üzere bu uzlaşma önerilerini hiçbir değişiklik yapmadan kabul ettik. Mesele Ukrayna'nın ve onların Avrupalı destekçilerinin bu uzlaşmaları kabul etmek isteyip istemediğidir. Çatışmaların ve savaşın sona erdirilmesi konusunda barışçıl yollarla bir anlaşmaya varmak istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Gördüklerimize bakılırsa şu anda istemiyorlar. Ancak göreceğiz, her şey değişiyor” dedi.
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