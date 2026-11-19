Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 18 Kasım'da Ankara’da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi. Schengen vizesi uygulamalarına ilişkin prosedürlerin ve verilerin düzenli olarak değerlendirildiği toplantı, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye tarafı, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi. Bu çerçevede randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi.

KADEMELİ VİZE SİSTEMİ DAHA YAYGIN UYGULANMALI

Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi’nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı.

Reklam Reklam

Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına da dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığının Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıyla iş birliği neticesinde, bu yapılara yönelik operasyonlar yürütüldüğü ve birçok kişi hakkında adli süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Reklam Reklam

Gündem

Mısır'dan Trabzon'a Salah seferleri başlıyor

Dünya

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize muafiyeti anlaşması 6 Kasım’da resmen başlıyor

AB'DE OKUYAN TÜRK ÖĞRENCİLERİNİN VİZE PROBLEMİNDE OLUMLU GELİŞME

Öte yandan, Türkiye’nin girişimleri sonucunda AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Yetkililer, 2026 yılında bu konuda Dışişleri Bakanlığına yalnızca sınırlı sayıda münferit başvuru ulaştığını, kalan sorunların çözümü için temasların sürdüğünü kaydetti.

AB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda ise Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.

Hayat

Almanya'dan sonra bir Avrupa ülkesinden daha 'vize' müjdesi geldi: Türk vatandaşları için düğmeye basıldı

Ekonomi

Tır şoförlerinin vize çilesi için 3 bakanlık devrede: AB ve Bulgaristan ile kritik temas

Dünya

Avrupa sınırlarında 16 kilometrelik TIR kuyruğu: Sürücüler 7 güne varan bekleyişle karşı karşıya

Gündem

Vize şirketlerine bot operasyonu: Vurgunun boyutu 370 milyon TL!