Vize şirketlerine bot operasyonu: Vurgunun boyutu 370 milyon TL!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 ilde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, vize danışmanlığı adı altında vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan şirketlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dolandırıcılık çarkından dönen paranın 370 milyon TL olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, vize danışmanlık hizmeti sunma vaadiyle vatandaşlardan haksız menfaat elde eden şirketlere operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 60 şüphelinin yakalanması ve şirket binalarındaki delillerin toplanması amacıyla adreslere baskın yapıldı.
Emniyet ve Mali Suçları Araştırma ekiplerinin incelemelerinde vize ve danışmanlık hizmeti adı altında toplanan paraların dev boyutu gözler önüne serildi. Şebekenin hesap hareketleri ve mağdur beyanları doğrultusunda haksız kazancın toplamda yaklaşık 370 milyon TL’ye ulaştığı saptandı.