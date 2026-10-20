Vize şirketlerine bot operasyonu: Vurgunun boyutu 370 milyon TL!

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital verileri, banka hesap hareketlerini, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferlerini ve ardışık arama kayıtlarını inceledi. Ekipler, Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları olan, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştiren, gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü telefonlardan yapılan ardışık arama kayıtları bulunan ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti. Örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen aralarında aktif ve ihraç kamu görevlilerinin de olduğu 15 şüpheli, İstanbul, Burdur ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.