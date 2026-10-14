Vize muafiyetinde 13 yıllık düğüm çözülüyor: Türkiye ve AB yeniden masada

Sürecin ilk ve en yönlendirici adımlarından biri olacak bu görüşmede AB tarafı, Türkiye'nin hazırladığı yeni yasal taslağın beklentileri karşılama potansiyelini değerlendirecek. Gerçekleştirilecek teknik toplantılarda, Türkiye'nin kriterlere uyum sağlarken bazı hassas unsurlarda AB'den esneklik talep etmesi ise oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Komisyonun bu görüşmeler sonrasında bildireceği görüş, vize muafiyeti sürecinin devamı açısından kritik önem taşıyor.