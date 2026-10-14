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Vize muafiyetinde 13 yıllık düğüm çözülüyor: Türkiye ve AB yeniden masada

Vize muafiyetinde 13 yıllık düğüm çözülüyor: Türkiye ve AB yeniden masada

10:06, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Vize muafiyetinde 13 yıllık düğüm çözülüyor: Türkiye ve AB yeniden masada

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile yıllardır süregelen vize muafiyeti sürecinde kilit bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. 13 yıldır masada bekleyen 6 kritik şarttan biri olan 'kişisel verilerin korunması' mevzuatında Avrupa standartlarına uyum için yeni bir taslak hazırlayan Ankara, AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına geçti. İlgili bakanlıklar ile Avrupalı yetkililerin kısa süre içinde bir araya gelerek müzakerelere başlaması beklenirken, atılan bu stratejik adımın vize serbestisinin önündeki engelleri ne ölçüde kaldıracağı merakla takip ediliyor.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi sürecinde uzun süredir beklenen somut adımı atarak diplomatik temasları hızlandırdı. Ağustos ayında yürürlüğe konulan stratejik yaklaşım doğrultusunda, 13 yıldır tamamlanmayı bekleyen 6 kritik maddeden biri olan "kişisel verilerin korunması" mevzuatında yeni bir aşamaya geçildi. Avrupa standartlarıyla uyum amacıyla hazırlanan yeni düzenleme üzerinden Ankara ve AB Komisyonu, kısa süre içinde teknik görüşmelere başlayacak.

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile vize serbestisi sürecinde uzun süredir beklenen somut adımı atarak diplomatik temasları hızlandırdı. Ağustos ayında yürürlüğe konulan stratejik yaklaşım doğrultusunda, 13 yıldır tamamlanmayı bekleyen 6 kritik maddeden biri olan "kişisel verilerin korunması" mevzuatında yeni bir aşamaya geçildi. Avrupa standartlarıyla uyum amacıyla hazırlanan yeni düzenleme üzerinden Ankara ve AB Komisyonu, kısa süre içinde teknik görüşmelere başlayacak.

Müzakere masasında 'esneklik' talebi gündemde

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan yeni yazım çalışmalarının ardından, ilgili bakanlıkların temsilcileri ve AB Komisyonu yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor.


Müzakere masasında 'esneklik' talebi gündemdeKişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesi için yapılan yeni yazım çalışmalarının ardından, ilgili bakanlıkların temsilcileri ve AB Komisyonu yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor.

Sürecin ilk ve en yönlendirici adımlarından biri olacak bu görüşmede AB tarafı, Türkiye'nin hazırladığı yeni yasal taslağın beklentileri karşılama potansiyelini değerlendirecek. Gerçekleştirilecek teknik toplantılarda, Türkiye'nin kriterlere uyum sağlarken bazı hassas unsurlarda AB'den esneklik talep etmesi ise oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Komisyonun bu görüşmeler sonrasında bildireceği görüş, vize muafiyeti sürecinin devamı açısından kritik önem taşıyor.

Sürecin ilk ve en yönlendirici adımlarından biri olacak bu görüşmede AB tarafı, Türkiye'nin hazırladığı yeni yasal taslağın beklentileri karşılama potansiyelini değerlendirecek. Gerçekleştirilecek teknik toplantılarda, Türkiye'nin kriterlere uyum sağlarken bazı hassas unsurlarda AB'den esneklik talep etmesi ise oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Komisyonun bu görüşmeler sonrasında bildireceği görüş, vize muafiyeti sürecinin devamı açısından kritik önem taşıyor.

Vize serbestisi için aşılması gereken 6 kriter

Vize muafiyetinin hayata geçirilebilmesi için kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemenin yanı sıra, Ankara'nın tamamlaması gereken 5 başlık daha bulunuyor. Türkiye'nin tam uyum sağlamasının beklendiği toplam 6 kriter şu şekilde sıralanıyor:

Vize serbestisi için aşılması gereken 6 kriterVize muafiyetinin hayata geçirilebilmesi için kişisel verilerin korunmasına dair düzenlemenin yanı sıra, Ankara'nın tamamlaması gereken 5 başlık daha bulunuyor. Türkiye'nin tam uyum sağlamasının beklendiği toplam 6 kriter şu şekilde sıralanıyor:

• Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi,

• Terörle mücadele mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması,

• Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ile operasyonel anlaşma sağlanması,

• Yolsuzlukla mücadele kapsamında öngörülen adımların atılması,

• Tüm AB üye ülkeleriyle eksiksiz adli işbirliğinin tesis edilmesi,

• Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla birlikte eksiksiz uygulanması.

• Kişisel verilere yönelik yasal düzenlemelerin Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi,• Terörle mücadele mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması,• Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ile operasyonel anlaşma sağlanması,• Yolsuzlukla mücadele kapsamında öngörülen adımların atılması,• Tüm AB üye ülkeleriyle eksiksiz adli işbirliğinin tesis edilmesi,• Geri Kabul Anlaşması'nın tüm unsurlarıyla birlikte eksiksiz uygulanması.
Başlıklar :Vize MuafiyetiAvrupa BirliğiTürkiye-ABKişisel Verilerin Korunmasıvize serbestisi
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