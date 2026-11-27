Belçika'da yıllık enflasyon, kasımda yüzde 5,09 ile üst üste ikinci ay yüzde 5'in üzerinde kaldı.
Ekimde yüzde 5,26, kasımda yüzde 5,09
Verilere göre ekimde yüzde 5,26 olan enflasyon, kasımda yüzde 5,09 seviyesinde ölçüldü. Enflasyon son iki ay yüzde 5'in üzerinde gerçekleşti.
Tüketici fiyatları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.
Enerjide yıllık artış yüzde 33,69'a yükseldi
Enerji fiyatlarındaki yıllık artış ekimde yüzde 33,22 iken kasımda yüzde 33,69'a yükseldi. Enerjinin yıllık enflasyona katkısı 2,96 puan oldu.
Geçen yılın aynı ayına göre doğal gaz fiyatları yüzde 65,6, kalorifer yakıtı yüzde 38,1, dizel yüzde 35,6 ve elektrik yüzde 25,6 arttı.
Aylık bazda doğal gaz fiyatları yüzde 7,7, elektrik fiyatları ise yüzde 3 yükselirken akaryakıt fiyatları yüzde 7,5 düştü.
Çekirdek enflasyon yüzde 2,47'ye geriledi
Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimde yüzde 2,8 seviyesindeyken kasımda yüzde 2,47'ye geriledi. Hizmet fiyatlarındaki yıllık artış da yüzde 4,73'ten yüzde 4,12'ye indi.
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Avro Bölgesi için orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 2 seviyesinde bulunuyor.
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