Zürih yakınlarındaki A1 otoyolunda zincirleme kazaya karışan araçların yanında sağlık ve polis ekipleri çalışıyor.

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İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarındaki A1 otoyolunda 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ülkede etkili olan olumsuz hava şartları zincirleme kazaya neden oldu.

Kazaya 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon karıştı

Zürih Kanton Polisi'nin açıklamasına göre kaza, yerel saatle 05.45'te A1 otoyolunun Hammermühle Viyadüğü bölgesinde meydana geldi. Kazaya 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyon karıştı.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Polis, 6'sı hafif yaralanan 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin, sıkıştığı araçtan kurtarma ekiplerince kurtarıldığı da ifade edildi.

Kazadan yara almadan kurtulanlar ise Kemptthal bölgesindeki dinlenme tesislerine götürüldü.

Zürih yakınlarındaki A1 otoyolunda 37 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından, kaza bölgesinde Sanität ekipleri ve Polis görevliler çalışma yaparken, hasarlı kamyon ve otomobiller yolda duruyor.

A1'in St. Gallen istikameti kapalı

Polis, A1 otoyolunun St. Gallen istikametinin akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini belirterek sürücülerden bölgeden uzak durmalarını ve yönlendirilmiş güzergahları kullanmalarını istedi.

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Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın da devam ettiğini söyledi.

Kaza bölgesinde zor kış şartlarının etkili olduğuna dikkat çeken polis, bu hususu ayrıca vurguladı.

Zürih yakınlarındaki A1 otoyolunda, kar ve buzlanma nedeniyle 37 aracın karıştığı zincirleme kazada hasar gören otomobiller ve kamyonlar yolu kapatıyor.

Bavyera'da 400'den fazla kaza

Almanya'nın güneyinde etkili olan kar yağışının ardından Bavyera eyaletinde yüzlerce trafik kazası meydana geldi. Avusturya yönüne giden otoyollarda özellikle uzun kuyruklar oluştu, kamyon sürücüleri ise yollarda mahsur kaldı.

Bavyera Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 400'den fazla trafik kazası yaşandı.

Bavyera eyaletinin güneyindeki Sudelfeld bölgesinde, dağ yolunda Almanya Silahlı Kuvvetleri'ne ait dört sivil araç eğitim tatbikatı sırasında yoldan çıktı. Polis, içinde 9 kişi bulunan bir aracın devrildiğini bildirdi.

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Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı yolcular hastanelere sevk edildi.

Almanya Meteoroloji Dairesi (DWD), hafta sonu yollarda özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma olabileceğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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