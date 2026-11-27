Almanya Federal İş Ajansı, mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısının kasımda önceki aya göre 9 bin kişi artarak 3 milyon 25 bine yükseldiğini açıkladı.

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Almanya'da ekonomik toparlanma, iş gücü piyasasında beklenen canlanmaya yol açmadı.

Kasım ayına ilişkin iş gücü piyasası verileri Almanya Federal İş Ajansı tarafından açıklandı.

Mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı 9 bin arttı

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, kasımda ekim ayına kıyasla 9 bin kişi artarak 3 milyon 25 bin kişiye, yani 3.025.000 kişiye yükseldi.

Piyasadaki beklenti ise artışın 4 bin kişi seviyesinde olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı değişmedi, yüzde 6,4 olarak kaydedildi.

Ham verilerde işsiz sayısı geriledi

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış ham verilere göre kasımda işsiz sayısı aylık bazda 19 bin kişi azalarak 2 milyon 936 bine geriledi. Bunda sonbahar dönemindeki mevsimsel hareketliliğin sona ermesi etkili oldu.

İşsiz sayısı ekimde 2 milyon 955 bindi ve eylülden bu yana üst üste üçüncü ayda 3 milyon sınırının altında kaldı.

Geçen yılın aynı ayına kıyasla işsiz sayısı 51 bin kişi arttı.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı aylık bazda 0,1 puanlık düşüşle yüzde 6,2'ye geriledi, yıllık bazda ise 0,1 puan yükseldi.

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Şirketlerin açık iş pozisyonları kasımda geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin artarak 646 bin seviyesine ulaştı.

Öte yandan, ülkede 1-23 Kasım'da 23 bin çalışan için konjonktürel kısa çalışma bildirimi yapıldı.

Verileri değerlendiren Federal İş Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Terzenbach, "Ekonomideki hafif toparlanma kasım ayında da iş gücü piyasasında bir canlanmaya yol açmadı. Aksine son aylardaki eğilimler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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