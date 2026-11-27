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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketi Gazprom ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatına yönelik sözleşmeyi mevcut koşullarla 3 yıl uzattığını açıkladı.

Novak, İstanbul'da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20. Dönem Toplantısı kapsamında, gazetecilere, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile doğal gaz sevkiyatına ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Novak, "Gazprom ile BOTAŞ sözleşmeyi imzaladı. Sözleşme 3 yıl uzatıldı." dedi.

Novak, yeni sözleşme kapsamında doğal gaz sevkiyat miktarının ve tedarik koşullarının değişmeyeceğini kaydetti.

Rus enerji şirketi Novatek'in de Türkiye'ye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatına yönelik sözleşme imzaladığını bildiren Novak, "Sevkiyat 1 Ocak 2027'de başlayacak. Şimdilik miktarlar düşük ancak artırılması söz konusu." diye konuştu.

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Novak, Rusya'nın yıl başından bu yana Türkiye'ye büyük bölümü dizel yakıttan oluşan 20 milyon tondan fazla petrol ürünü sevk ettiğini söyledi.

Akkuyu NGS'de ilk ünitenin devreye alınması bekleniyor

Türkiye ile Rusya arasındaki enerji işbirliğinin en önemli alanlarından birini nükleer enerjinin oluşturduğuna işaret eden Novak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dört ünitesinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Novak, "İlk ünitenin devreye alınma sürecinin bu yıl aralık ayında başlaması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Türk şirketlerinin Akkuyu NGS projesine ortak olmasına yönelik görüşmeler de gerçekleştirdiklerini anlatan Novak, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması konusunu da Türk yetkililerle ele aldıklarını aktaran Novak, "Türkiye buna ilgi gösteriyor, biz de aynı şekilde. Lojistik ve güvenlik konularını görüştük. Bunların hepsi gündemimizde." dedi.

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