Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar jet yakıtı fiyatlarını yükseltti; Emirates, Etihad ve American Airlines gibi havayolu şirketlerinin karları eridi.

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Orta Doğu'da şubat ayı sonunda tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatının aksaması, küresel havacılık sektöründe jet yakıtı maliyetlerini hızla yükseltti. Kar marjlarının erimesi, şirketleri kapasite kesintisine ve zamlı bilet tarifelerine yöneltti.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verileri ile dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinin 2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarından derlenen bilgilere göre, yılbaşından bu yana jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş sektörün maliyet yapısını kökten değiştirdi.

IATA verilerine göre bu yıl küresel havacılık sektörünün toplam yakıt faturasının yüzde 40 artışla 350 milyar dolara çıkması, net karın ise geçen yılki 45 milyar dolardan 23 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.

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Orta Doğu'da jet yakıtının (Jet A-1) varil fiyatı ekim sonu itibarıyla yıllık yüzde 96 artışla 164,39 dolara ulaştı, yakıt giderlerinin toplam işletme maliyetleri içindeki payı ise yaklaşık 3'te 1'e dayandı. Çatışma bölgelerinin etrafından dolanmak zorunda kalan uzun menzilli uçuşlar da ek yakıt tüketimini körükledi.

Körfez'de kar kaybı sert oldu

Orta Doğu'da hava sahası kapanmaları ve uçuş iptallerinden doğrudan etkilenen Körfez merkezli hava yolu şirketleri, yüksek yakıt maliyetlerinin en ağır baskısı altında kaldı.

Dubai merkezli Emirates Grubu, 1 Nisan-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 2026-2027 mali yılı ilk yarı sonuçlarına göre 4,1 milyar dirhem (1,1 milyar dolar) vergi öncesi kar ve 66,2 milyar dirhem (18 milyar dolar) gelir elde etti.

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Abu Dabi merkezli Etihad Airways'te de benzer bir tablo ortaya çıktı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Antonoaldo Neves, artan jet yakıtı fiyatları ve bölgesel savaş nedeniyle bu yılı kar yerine ancak "başa baş" noktasında kapatmayı öngördüklerini duyurdu. Etihad, geçen yıl 708 milyon dolarla rekor kar açıklamıştı.

Katar'ın bayrak taşıyıcısı Qatar Airways'in 2025/2026 mali yılı (1 Nisan 2025-31 Mart 2026) yıllık net karı, bölgedeki jeopolitik gelişmeler, hava sahası kısıtlamaları ve artan sermaye harcamalarının etkisiyle yaklaşık yüzde 7 gerileyerek 1,94 milyar dolara (7,08 milyar Katar riyali) düştü.

ABD'li şirketler yakıt şokuna "korumasız" yakalandı

Yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı finansal koruma uygulamayan ABD'li büyük hava yolu şirketleri, artan yakıt faturalarının doğrudan etkisini üçüncü çeyrekte hissetti.

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American Airlines, üçüncü çeyrekte toplam gelirini yüzde 19,3 artırarak 16,3 milyar dolara çıkardı; ancak yakıt giderlerinin yıllık bazda yüzde 67,5 (1,9 milyar dolar) artışla 4,63 milyar dolara fırlaması şirketi zarara sürükledi.

Şirket, geçen yıl galon başına ortalama 2,37 dolar öderken bu çeyrekte 3,85 dolar ödedi. Dönemi 269 milyon dolar net zararla kapatan American Airlines, bu yılın tamamı için zarar uyarısında bulundu.

Delta Air Lines'ın üçüncü çeyrekteki düzeltilmiş yakıt gideri yüzde 62 artışla 4,14 milyar dolara çıktı. Delta yönetimi, yıllık yakıt faturasının geçen yıla göre 6 milyar dolar artacağını belirtti ve kar beklentilerinin altında kalan şirketin yıl sonu kar beklentisini aşağı yönlü revize etti.

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Avrupa'da tablo ikiye ayrıldı

Avrupa havacılık pazarında tablo, yüksek fiyat riskinden korunma oranları ile bilet zammı kabiliyetine bağlı olarak ikiye ayrıldı.

Güçlü yaz talebi ve yüksek bilet fiyatları sayesinde Alman Lufthansa Grubu'nun gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 9 artarak 12,24 milyar avroya yükseldi. Yakıt faturası ise aynı dönemde 543 milyon avro arttı.

Grubun düzeltilmiş esas faaliyet karı yüzde 6 artışla 1,41 milyar avroya ulaştı. Lufthansa, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın yakıt fiyatlarını artırması nedeniyle son 3 ayda ikinci kez yıl sonu tahminlerini düşürmek zorunda kaldı; yaz aylarındaki iyimser tabloya rağmen. Grup, bu yılki mali yılın düzeltilmiş faaliyet karı beklentisini, daha önce öngördüğü 1,7 ila 2,2 milyar avrodan 1,7 ila 2 milyar avro seviyesine çekti.

Yıllık toplam yakıt faturasının önceki tahminleri aşarak geçen yıla kıyasla yaklaşık 2 milyar avro artışla 9,3 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Grup, geçen yılı 1,96 milyar avro karla kapatmıştı.

Air France-KLM Grubu, birim gelirlerini yüzde 7 artırarak üçüncü çeyrekte 1,35 milyar avro faaliyet karı elde etti ve piyasa beklentilerini aştı. Buna karşın grup, yıllık yakıt faturası beklentisini 9,2 milyar dolara yükselttiğini, KLM bünyesindeki Orta Doğu uçuş iptallerinin ise karlılığı baskıladığını açıkladı.

Düşük maliyetli taşıyıcılarda ise tablo ağırlaştı; bu şirketler yakıt maliyetlerindeki artışa daha hassas. easyJet'in Eylül 2026 ile biten mali yıla ilişkin sonuçları, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan jet yakıtı fiyatlarının İngiliz hava yolu şirketinin yakıt maliyetini yüzde 11 artırarak yıllık 2,5 milyar sterline çıkardığını ortaya koydu.

easyJet'in aynı mali yıldaki vergi öncesi karı yüzde 96 azalarak 658 milyon sterlinden 24 milyon sterline geriledi. Şirket, yakıt tasarrufu amacıyla kış döneminde binlerce uçuşu iptal etme kararı aldı.

THY kapasite hedefini aşağı yönlü revize etti

Türk Hava Yolları (THY), küresel türbülanstan etkilenmesine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde 929 milyon dolar esas faaliyet karı elde etmeyi başardı.

Şirketin 9 aylık toplam yakıt gideri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,4 artarak 6,93 milyar dolara yükselirken, jet yakıtı maliyeti yılbaşından bu yana yüzde 118 artış gösterdi.

THY, Orta Doğu'daki savaşın talep ve maliyetler üzerindeki etkisi nedeniyle bu yıl için hedeflediği yüzde 10'luk yıllık yolcu kapasitesi büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Şirket, üçüncü çeyrekte kapasite artışını yüzde 3,2 seviyesinde tuttu.

Kısa mesafede kapasite büyümesinin sıfıra inmesi bekleniyor

Yatırım bankası UBS'in analizine göre, jet yakıtı fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 85 yukarıda seyrederek hava yollarını agresif büyüme yerine "kapasite disiplinine" itiyor.

Avrupa genelinde kısa mesafeli uçuşlarda kapasite büyümesinin dördüncü çeyrekte sıfıra ineceği, kapasitenin ise 2027'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 1 daralmasının beklendiği analizde kaydedildi.

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