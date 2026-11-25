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ABD yönetimi , imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin politikalar nedeniyle, Çin ve Avrupa Birliği 'nin (AB) de aralarında bulunduğu 14 ekonomiye ek gümrük vergileri getirilmesini önerdi.

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR) açıklamasında, 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında bu ekonomilerin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ile üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarının makul olmadığı, ABD ticaretine yük getirdiği veya ticareti kısıtladığı belirlendiği ifade edildi.

Bu ekonomilerin Çin , AB, Singapur, İsviçre, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Japonya ve Hindistan olduğu bildirildi. Meksika ve Norveç hakkında ise bu aşamada herhangi bir karara varılmadığı belirtildi.

Yazılı görüşler için süre 5 Ocak 2027'ye kadar

Ülkelere yönelik soruşturma kapsamında önlemlerin kamuoyunun görüşüne sunulmak üzere önerildiği, yazılı görüşler için 5 Ocak 2027'ye kadar süre verildiği ifade edildi.

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USTR'nin, önerilen önlemlere ilişkin 25 Ocak 2027'de başlayacak oturumlar düzenleyeceği, bunlara gerektiğinde devam edeceği bilgisi de verildi.

Çin'e yüzde 20'ye kadar, AB'ye yüzde 15 tarife

Çin'den ithal edilen ürünlerin geneline yüzde 20'ye kadar, tarım ürünleri, ham maddeler, ilaçlar, yarı iletkenler ve sivil havacılık parçaları gibi belirlenen ürün gruplarına ise yüzde 10'a kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının önerildiği belirtildi.

Oyuncak, ev tekstili ve küçük ev aletleri gibi bazı günlük tüketim ürünlerinin bu ek vergilerden muaf tutulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

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AB'den ithal edilen ürünler için de, belirli ürünlerin muaf tutulması kaydıyla, En Çok Kayrılan Ülke (MFN) tarifeleri ve mevcut 301. Bölüm kapsamındaki vergiler düşüldükten sonra yüzde 15 tarife uygulanmasının önerildiği belirtildi.

Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Malezya ve Tayland'dan ithal edilen ürünlere yüzde 18'e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü, Japonya, Güney Kore, İsviçre ve Tayvan'dan ithal edilen ürünlere ise yüzde 15'e kadar ek tarife getirilmesinin değerlendirildiği kaydedildi.

Anlaşma halinde daha düşük oranlar değerlendirilecek

Singapur'dan ithalata yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi uygulanması önerilirken, bu ülkeyle karşılıklı ticaret anlaşmasına varılması veya soruşturmadaki tespitlere yanıt veren müzakerelerin sonuçlandırılması durumunda ek tarife oranının yüzde 10 olarak ayarlanabileceği bildirildi.

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Hindistan'dan ithal edilen ürünler için yüzde 25'e kadar ek tarife önerildiği, karşılıklı ticaret anlaşması yapılması halinde ise bu oranın yüzde 17'ye düşürülebileceği belirtildi.

Vietnam'dan ithalata yüzde 35'e kadar ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü, bu ülkeyle ticaret anlaşması imzalanması ve Vietnam'ın belirli taahhütlerde bulunması durumunda oranın yüzde 20'ye çekilmesinin değerlendirilebileceği ifade edildi.

Tarife önerileri hazırlanırken bazı ülkelerle varılan ticaret anlaşmalarının da dikkate alındığı, belirli mevcut gümrük vergilerinin hesaplamalarda göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

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Soruşturma 11 Mart'ta başlatılmıştı

USTR, bazı ticaret partnerlerinin imalat sektörlerindeki yapısal kapasite fazlası ve üretime ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında 11 Mart'ta soruşturma başlatmıştı.

Bu ticaret partnerleri arasında Çin, AB, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Güney Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan yer almıştı.

Süreç boyunca yaklaşık 140 tanığın dinlendiği ve 1070 yazılı görüş alındığı kaydedildi.

Brezilya'ya yönelik önlemde değişiklik önerisi

Öte yandan USTR'nin bir diğer açıklamasında, Brezilya'nın "makul olmayan eylem, politika ve uygulamalarına" ilişkin 301. Bölüm kapsamında alınan önlemde değişiklik önerildiği ve kamuoyundan görüş talep edildiği bildirildi.

Brezilya'dan ithal edilen tamamlanmış uçaklara yüzde 10 ek vergi uygulanmasının ve şeker ürünlerinde verginin artırılmasının değerlendirildiği belirtildi.

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