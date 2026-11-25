ABD'de federal jüri, Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi Brooklyn'deki federal mahkemede ticari sırları çalmak için komplo kurmak ve banka dolandırıcılığı dahil 12 suçlamanın 10'unda mahkum etti.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi ABD'deki federal jüri; banka dolandırıcılığı, İran'a yönelik yaptırımları ihlal etme ve ticari sırları çalmak için komplo kurma dahil çeşitli suçlamalardan mahkum etti.

New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede karar veren jüri, Huawei'nin karşı karşıya kaldığı 12 suçlamanın 10'undan şirketi mahkum etti.

Örgütlü suç faaliyeti suçlamasında suçsuz bulundu

Öte yandan şirket, örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurmak ve adaleti engellemek olmak üzere 2 suçlamadan suçsuz bulundu.

Reklam Reklam

Huawei ve üç iştiraki; banka dolandırıcılığı, elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık, yaptırımları ihlal etme, ticari sırları çalmak için komplo kurma, örgütlü suç faaliyeti yürütmek amacıyla komplo kurma ve adaleti engellemek amacıyla komplo kurma gibi suçlamalarla yargılanıyordu.

RICO beraati memnuniyetle karşılandı

Şirketin açıklamasında, hükümetin şirkete yönelttiği ve organize suç faaliyetleriyle mücadeleyi öngören RICO Yasası kapsamındaki suçlamadan jürinin Huawei'yi beraat ettirmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Karara ilişkin olarak ise söz konusu iddiaların olgusal dayanaktan yoksun olduğunun doğrulandığı ve şirketin son sekiz yıldır sürdürdüğü tutumun haklılığının ortaya konduğu ifade edildi.

Reklam Reklam

Hükümetin gündeme getirdiği ticari sırlarla ilgili 5 uyuşmazlığın tamamının son 20 yılda çözüme kavuşturulmuş hukuk davaları olduğu kaydedilen açıklamada, hükümetin yönelttiği diğer suçlamaların da hukuki ve olgusal dayanaktan yoksun olduğuna inanıldığı vurgulandı.

Hiçbir mahkemenin Huawei'yi fikri mülkiyeti kasıtlı olarak kötüye kullanmaktan sorumlu tutmadığına, şirketin de ticari sırların kötüye kullanılması nedeniyle hiçbir zaman tazminat ödemeye mahkum edilmediğine açıklamada işaret edildi.

Huawei hukuki adım atacak

Huawei, "İlgili mahkeme kararlarını kapsamlı şekilde inceleyecek, haklarımızı ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tüm hukuki adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Huawei davası 2018'de gündeme geldi

Çin'in ekonomik casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığı faaliyetleriyle mücadele amacıyla "Çin Girişimi" adlı programı 2018'de ABD Adalet Bakanlığı başlatmıştı.

Şirketin kurucusu Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou, ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kanada'da 2018'de gözaltına alınmıştı; Huawei hakkındaki dava da aynı yıl gündeme gelmişti.

Meng, bankaları, başta HSBC olmak üzere, Huawei'nin İran'daki ticari faaliyetleri ve Hong Kong merkezli Skycom şirketiyle ilişkisi konusunda yanıltmakla ABD'li savcılar tarafından suçlanmıştı.

Reklam Reklam

Savcılık, Huawei ile bağlantılı Skycom şirketinin ABD yaptırımlarını ihlal ettiğini ve 2007-2014 yıllarında İran'da faaliyet gösterdiğini öne sürmüştü.

Meng'in bankalara Huawei ile Skycom'u, aralarındaki sahiplik ilişkisini gizleyerek birbirinden bağımsız kuruluşlar olarak tanıttığı ise iddia edilmişti.

ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişelerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerinin teknoloji ve ürün satışlarını kısıtlaması kapsamında Huawei 2019'da ticaret kara listesine alınmıştı.

Meng'in ABD Adalet Bakanlığı ile vardığı ertelenmiş kovuşturma anlaşması kapsamında 2021'de Çin'e dönmesiyle birlikte hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Çin Girişimi programı, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminde 2022'de sona erdirilmişti.

Huawei'ye yönelik ceza davası, Meng hakkındaki davanın kapanmasına rağmen devam etmişti.

Dünya

Kolombiya'da süpermarkette 30 kişiyi rehin alan şüpheliler 10'unu serbest bıraktı

Dünya

İran'dan ABD'ye üs uyarısı: Menzilimiz içindeler

Dünya

Mısır'dan ABD ile İran arasında arabuluculuk hamlesi