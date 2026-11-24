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Aralık 2024'ten bu yana aktif olan Kilauea Yanardağı, ABD'nin Hawaii Adası'nda 57'nci kez patlayarak 200 metre yüksekliğe lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea'da 23 Aralık 2024'ten bu yana 57'nci patlama meydana geldi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen patlamada püsküren lavlar 200 metre yüksekliğe ulaştı. Lav püskürmesi yaklaşık 6 saat sürdü.

2018'deki patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti

Kilauea'da son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Patlamaların çoğu bir günden kısa sürmüştü.

Yanardağda 2018 yılında meydana gelen patlamalar ise yaklaşık 3 ay sürmüş ve 700'den fazla evi yok etmişti.

IHA ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana 57'nci kez patladı ve lavlar 200 metre yüksekliğe ulaştı.

IHA Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı, Aralık 2024'ten bu yana 57'nci kez patlayarak lavları 200 metre yüksekliğe püskürttü.

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