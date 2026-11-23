Trump ve Paşinyan açıkladı: TRIPP projesinin inşaası resmen başladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı (TRIPP) projesinin inşaat çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Paşinyan, TRIPP'in Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana hayata geçirilen en büyük ekonomik proje olduğunu vurguladı.