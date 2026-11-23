ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing'den 250 uçak daha satın almasını beklediğini söyledi.
CNBC'ye Boeing satışlarını anlattı
Trump, CNBC televizyonuna verdiği röportajda Çin ile uçak ticaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD'li uçak üreticisi Boeing'in satışlarına değinen Trump, "Çin'e 250 Boeing uçağı sattım ve sanırım 250 uçak daha alacaklar." dedi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mayıs ayında Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini ise yine Trump açıklamıştı.
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