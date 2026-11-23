Rusya'nın Rostov bölgesinde bulunan Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi, gece düzenlenen insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.
Rostov Valisi Yuriy Slyusar, yazılı açıklamasında bölgeyi hedef alan saldırının 6 saatten fazla sürdüğünü bildirdi.
Acil durum ekipleri tesiste çalışıyor
Slyusar, rafinerinin saldırı sırasında faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu, acil durum ekiplerinin ise tesiste çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Slyusar, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada gece boyunca bölgede 80'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
Krasnosulinskiy ilçesinde düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığı da aynı açıklamada yer almıştı.
Rafineri 2009'da faaliyete geçti, yılda 5,6 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip tesiste gemi yakıtı ve nafta üretiliyor.
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