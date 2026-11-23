Pakistanlı Bakan İkbal tarihi görev için Pekin'de

Pakistan, uzay çalışmalarında tarihi bir adım atıyor. Pakistan Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal, bir ilke tanıklık eden astronotunun uğurlama törenine katılmak üzere Çin'in başkenti Pekin'e gitti. Pakistan-Çin ilişkilerinin uzay alanındaki iş birliğiyle yeni bir boyut kazandığını belirten İkbal, “Pakistan-Çin dostluğu, bu tarihi uçuşla gökyüzünden de daha yükseklere taşınacak” dedi. İkbal, yarın uzay görev merkezinde eğitimlerini tamamlayan iki Pakistanlı astronotla görüşecek.