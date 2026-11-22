Pakistan, Çin ile geliştirdiği uzay iş birliğinde yeni bir aşamaya geçti.

Ülke tarihinin ilk insanlı uzay görevi için hazırlıklar sürerken, eğitimlerini tamamlayan iki astronottan hangisinin uzaya gönderileceği belirlenecek. Seçilecek Pakistanlı astronot, Çin Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk yabancı astronot olarak tarihe geçecek. Görev, Pakistan'ın uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarının yanı sıra iki ülke arasındaki stratejik ortaklık açısından da önem taşıyor.

İKİ ASTRONOTTAN BİRİ SEÇİLECEK

Pakistan Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal, tarihi görevin hazırlıklarını yerinde takip etmek ve uğurlama törenine katılmak üzere Pekin'e ulaştı. İkbal'i havalimanında Çinli uzay şirketinin Başkan Yardımcısı Yang Yunli ile Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri karşıladı. İkbal'in 23 Kasım'da uzay görev merkezini ziyaret ederek eğitimlerini tamamlayan iki Pakistanlı astronotla görüşmesi planlanıyor. Uzay uçuşuna katılacak isim, yapılacak nihai değerlendirmenin ardından belirlenecek.

Pakistan Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı Ahsan İkbal

PAKİSTAN-ÇİN DOSTLUĞU UZAYA TAŞINIYOR

Pakistan'ın ilk astronotunun uzaya gönderilmesini ülke açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiren İkbal, görevin yalnızca bilimsel bir başarı olmadığını, Pakistan ile Çin arasındaki güçlü ilişkilerin de yeni bir göstergesi olacağını söyledi. İkbal, "Bu uçuş, gençlerimizin hayallerini Dünya’nın ötesine taşıyan, Pakistan’ın uzaya yönelik yolculuğunu temsil ediyor" dedi.

Reklam Reklam

İki ülke arasındaki dostluğun uzay alanındaki ortak çalışmalarla daha da güçleneceğini belirten İkbal, "Pakistan-Çin dostluğu, bu tarihi uçuşla gökyüzünden de daha yükseklere taşınacak" ifadelerini kullandı. Pakistanlı astronotun gerçekleştireceği görevle birlikte iki ülkenin uzay alanındaki iş birliğinde yeni bir dönem başlayacak.

Reklam Reklam

Dünya

Çin'in uzaydaki ilk misafiri Pakistan: Uzayın kapıları açılıyor

Dünya

Pakistan uzay yolculuğuna hazırlanıyor