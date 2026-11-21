Bildirildiğine göre Hindistan'ın Manipur eyaletinde, 18 Kasım'dan beri sahte alkol tüketen 13 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırıldı.
Yerel polis yetkililerine dayandırılan Press Trust of India haberinde, sahte alkol tüketen birçok kişinin mide bulantısı ve sersemlik gibi şikayetlerle hastanelere başvurduğu yer aldı.
300'Den fazla kişi hastanede
Hastanede tedavi gören 300'den fazla kişi bulunurken, sahte alkol tükettiği tespit edilen 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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