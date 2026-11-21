Milli Savunma Bakanlığı'nın refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdiği Çağrı Bey sondaj gemisi ile destek gemileri, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarıyla birlikte denizde seyrediyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali Deniz Görev Grubu unsurlarının Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevinin devam ettiğini bildirdi.

MSB'nin sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine yönelik refakat ve koruma görevi sağlayan, Somali Deniz Görev Grubu unsurlarından; TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada, TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Bartın karakol gemisi refakat ve koruma görevini planlandığı şekilde icra etmeye devam ediyor" denildi.

DHA Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevini sürdürüyor

DHA Somali Deniz Görev Grubu unsurları, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat ve koruma görevini sürdürüyor

DHA MSB, Çağrı Bey sondaj gemisine refakat eden TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisinin refakat ve koruma görevini sürdürdüğünü bildirdi.

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