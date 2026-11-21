Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a fırlatılan 3 balistik füzenin imha edildiğini bildirdi.
Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırısının engellendiğini söyledi.
Füzeler hava savunma sistemleriyle imha edildi
Maliki'nin ifadesine göre, başkent Riyad'a doğru fırlatılan 3 balistik füze hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa süre önce Riyad ile güneyindeki Seuleyil kentinde yaşayanları olası tehlikelere karşı uyarmıştı.
Perşembe günü Kamu Yatırım Fonu vurulmuştu
Husiler, perşembe günü Riyad'ın en yüksek gökdeleni ve Suudi devlet varlık fonu olan Kamu Yatırım Fonu'nun genel merkezine saldırmıştı.
Suudi Arabistan Sivil Savunması ise gökdelenin bazı katlarında ve yakındaki binalarda maddi hasar meydana geldiğini duyurmuştu.
Yemen'deki çatışmalar sürüyor
Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.
Bunun üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.
İran destekli Husiler, Aden merkezli hükümetin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.
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