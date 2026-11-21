Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasıyla erken uyarı sistemi bir kez daha devreye alındı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikinci kez olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sisteminin devreye alındığı bildirildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla halkı bilgilendirirken, cep telefonlarına da uyarı mesajları gönderildi. Açıklamada, başkent Riyad'da bir kez daha erken uyarı sisteminin devreye alındığı ve bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı belirtildi.

Vatandaşlardan sakin kalmaları, resmi makamların talimatlarına uymaları ve güvenli bölgelere geçmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin kaynağına ve niteliğine ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Kısa bir süre önce başkent Riyad ile güneyindeki Suleyil kenti için erken uyarı sistemi devreye alınmış, bir süre sonra tehlikenin geçtiği açıklanmıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti. Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

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Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi. İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırırken Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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