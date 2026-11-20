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İsrail'in saldırıları ve işgali nedeniyle Ekim 2023'ten beri defalarca yerinden edilen Filistinli aileler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine doğru saldırılarını genişletmesiyle bir kez daha sığınacak yer arıyor.

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