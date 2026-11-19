Fon soruşturmalarında 40,4 milyar liralık geri kazanım
Fon soruşturmalarında elde edilen yeni deliller doğrultusunda incelemeler derinleştirilirken, gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edildi. Soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunurken, 129 kişi tutuklandı, 289 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı verildi.
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