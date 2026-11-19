Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında ifade işlemleri tamamlanan Adil Varlık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
"Yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol
Soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı, İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Yazıcı burada yaklaşık 6 saat soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Mustafa Yazıcı, ifadesinin ardından "yurt dışı çıkış yasağı" ve "haftada bir imza atma" şartını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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