İddianamede Küçük ve Sarıkaya arasındaki para transferlerine ilişkin değerlendirmeler de bulunuyor.

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Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya hakkında, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, şüpheliler Küçük ve Sarıkaya'nın medya kuruluşlarında görev yaptıkları dönemlerde aynı medya çevresinde yer aldığı, medya faaliyetleri kapsamında uzun süreli mesleki temaslarda bulundukları aktarıldı.

Soruşturma programlardaki açıklamalarla başladı

İddianamede, Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu ve Berkay Gezgin'in hesabına İBB'den yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamalarına yer verildi.

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Soruşturmanın, Küçük'ün programlardaki bu açıklamaları üzerine başlatıldığı belirtildi.

Küçük'ün yayınlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğunu ve paraların parke altına gizlendiğini söylediği aktarıldı.

Bir başka yayınında ise Berkay Gezgin'in hesabına İBB kaynaklarından yaklaşık 1 milyon lira aktarıldığını ve bu durumun MASAK raporlarında yer aldığını ifade ettiği kaydedildi.

Küçük'ün ifadesinde, Berkay Gezgin'in aldığı toplam parayı kastettiğini, aylık yaklaşık 40 bin lira ödeme yapıldığını hatırladığını ancak MASAK raporlarını okumadığını söylediği belirtildi.

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Gizli tanık para karşılığı yayın yapıldığını iddia etti

İddianamede beyanına yer verilen gizli tanık "CY34LK40MN20"nin, Küçük'ün sanal medya, televizyon kanalları ve gazete köşesini kullanarak bazı kişiler hakkında para karşılığında lehe veya aleyhe yayınlar yaptığını ileri sürdüğü aktarıldı.

Gizli tanığın, Sarıkaya'nın medya bağlantıları üzerinden kişilerle irtibat kurduğunu ve yayın ile algı çalışmaları için finansman sağladığını iddia ettiği yazıldı.

Tanığın, Küçük'ün İBB soruşturmasının ardından Fatih Keleş'in evinde 2 milyon dolar bulunduğu yönündeki haberleri yayarak soruşturmaya gölge düşürmeye çalıştığını öne sürdüğü kaydedildi.

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Berkay Gezgin hakkında da İBB iştiraklerinden 1 milyon lira aktarıldığı yönündeki açıklamalarla algı çalışması yürütüldüğünü iddia ettiği belirtildi.

Sarıkaya'nın çeşitli kişilerden aldığı paraları Küçük'e gönderdiğini ileri süren gizli tanığın, 2 şüpheli arasındaki para hareketlerinin incelenmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Şüpheliler para hareketlerini farklı gerekçelerle anlattı

Tahir Sarıkaya, iddianamede yer verilen ifadesinde Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını ve çeşitli dönemlerde birlikte program yaptıklarını belirtti.

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Küçük'e borcu nedeniyle aralarında para alışverişi bulunduğunu öne süren Sarıkaya, gönderdiği paraların tweet veya haber karşılığında olmadığını savundu.

Kripto hesabına gönderdiği paraların yıllara yayılan bir bakiye olduğunu söyleyen Sarıkaya, bazı ödemelerin programlara katılım ve organizasyonlar nedeniyle yapıldığını da ifade etti.

Cem Küçük ise Sarıkaya ile herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin ve ortak bir işinin olmadığını, aralarındaki para alışverişinin borç veya organizasyon ücretlerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Küçük, yayınlarda dile getirdiği açıklamaların haberlerden edindiği bilgiler ve yorumlardan ibaret olduğunu belirtti.

Yayınlar kamu barışını bozmaya elverişli bulundu

Savcılık, 2 şüpheli arasındaki para hareketlerini, gizli tanık beyanlarını, yayın içeriklerini ve araştırma raporlarını birlikte değerlendirdi.

İddianamede, şüphelilerin birbirleriyle olan hesap hareketleri incelendiğinde çok büyük meblağlarla para akışı sağladıkları bildirildi.

Küçük'ün medya gücünü kullanarak bazı kişi ve gruplar hakkında kamuoyu algısı oluşturmaya yönelik yayınlar yaptığı, Sarıkaya'nın ise bu faaliyetlere finansman sağladığı ve bağlantılar kurduğu belirtildi.

Yayınların sıradan gazetecilik faaliyeti veya bireysel yorum niteliğinden ayrıldığı, maddi menfaat karşılığında bazı kişi ve grupların lehine ya da aleyhine kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Savcılık, şüphelilerin yayın ve paylaşımlarının devam eden soruşturmaların kamuoyundaki algısını etkileyebilecek, adalet duygusunu zedeleyebilecek ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirdi.

İddianamede, Küçük ve Sarıkaya'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Küçük ve Sarıkaya hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği bilgisi yer aldı.

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