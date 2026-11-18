"Gaziantep'e gelenler diyet yapıp gelsin"





Gaziantep'e gelmek isteyenlere diyet yapmaları yönünde tavsiyede bulunan Erkan Daloğlu, "Arkadaşımla beraber Uşak'tan geldim. Bir gastronomi turu yapalım dedik. Kendimizi Bakırcılar Çarşısı'nda bulduk. Şehirdeki tertip ve düzen çok güzel. Yaklaşık bir kilometre çapındaki her yer, her şeye hitap ediyor. O açıdan hem bizi yormuyor hem de oldukça keyifli. Gaziantep'e gelmek isteyenlere tavsiyem, önceden bir diyet yapsınlar. Çünkü burada insani bir şekilde yemiyoruz. Tatlısından kebabına, fıstığından baklavasına kadar her şey efsane. Onun dışında ceplerine biraz para koysunlar. Burada bu kadar insan var, biraz da döviz bıraksınlar" ifadelerine yer verdi.