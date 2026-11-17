Gaziantep'te sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaşıyaka Mahallesi'nde silahlı saldırı
Olay, Şehitkamil ilçesi Kaşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayri T. ve Faruk Ç., 5. Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.
Hayri T. kurtarılamadı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Maktulün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı
Kaçan katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
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