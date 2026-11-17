Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Gaziantep'te sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaşıyaka Mahallesi'nde silahlı saldırı

Olay, Şehitkamil ilçesi Kaşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayri T. ve Faruk Ç., 5. Sokak'ta kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olayın ardından kaçtı.

IHA GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Hayri T. kurtarılamadı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hayri T., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faruk Ç.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Reklam Reklam

Maktulün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı

Kaçan katil zanlısını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Gündem

Gaziantep'te Güneyşehir, M12 hattıyla şehir merkezine bağlandı

Gündem

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda 9 araçlı zincirleme kaza: 1'i ağır 8 yaralı

Gündem

İslahiye'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi askeri törenle toprağa verildi