Corendon Airlines’in Gaziantep kalkışlı umre seferleri başlıyor
Corendon Airlines, Tur Operatörü Royal Avis iş birliğiyle Gaziantep’ten kutsal topraklara direkt umre uçuşları başlatıyor. 5 Kasım 2026 tarihinde başlayacak seferler, Nisan 2027’ye kadar Cidde ve Medine havalimanlarına gerçekleştirilecek.
Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen hava yolu markalarından Corendon Airlines, umre seyahatlerine yönelik uçuş ağına Gaziantep’i de ekledi. Royal Avis iş birliğiyle düzenlenecek uçuşlar sayesinde Gaziantep ve çevre illerdeki yolcular, Suudi Arabistan’ın Cidde ve Medine kentlerine aktarma yapmadan doğrudan ulaşabilecek.
5 Kasım 2026’da başlayacak uçuşların Nisan 2027’ye kadar devam etmesi planlanıyor. Yeni uçuş operasyonuyla umre ziyareti gerçekleştirmek isteyen yolculara farklı dönemlerde seyahat etme imkanı sunulacak. Corendon Airlines, farklı dönemlerde gerçekleştirdiği Umre uçuşlarıyla kutsal topraklara ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflerken, uçuş operasyonlarındaki deneyimi ve misafir memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışıyla farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.