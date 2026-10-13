6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranıyorlardı: İki FETÖ hükümlüsü yakalandı
14:50, 13/10/2026, Salı
DHA
Gaziantep’te, firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep’in İslahiye ve Şahinbey’de ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinde haklarında 6 yıl 3’er ay hapis cezası bulunan firari M.S. ve E.A. yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan yargılandığı davalarda 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firarilerin adreslerini tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla M.S. ve E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu.
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