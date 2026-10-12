Erzurum’da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı: Altı yıl üç ay cezası vardı
22:02, 12/10/2026, Pazartesi
AA
FETÖ hükümlüsü Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Erzurum’da, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Y.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Erzurum'da hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Cezaevine teslim edildi
Ekiplerce yapılan operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.
FETÖ hükümlüsü Y.A, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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