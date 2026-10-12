40 güvercini için ev kiraladı: Çocukluk hayali emekli olunca gerçeğe dönüştü

"Emeklilik güvercinlere zaman ayırma fırsatı verdi"

Güvercinlere olan ilgisinin çocukluk ve gençlik yıllarından geldiğini anlatan Özkalıpçı, "32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nde astsubay olarak görev yaptım. 2019 yılında en son görev yerim Erzurum’du. Erzurum’da emekli oldum sonra da burada yaşamaya devam etti. Benim küçüklükten, gençlikten itibaren bu kuşlara karşı bir ilgim, merakım vardı. Ama çalışma şartlarımızdan dolayı ilgilenemedik, zaman ayıramadık. Emekli olduktan sonra emeklilik bize bunlara zaman ayırma fırsatı verdi. O gün, bu gündür işte 7 yıldır da bu kuşlarla uğraşıyoruz" diye konuştu.